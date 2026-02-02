Цены на пиво в России выросли за год на 20%

Цены на пиво в среднем по российскому рынку выросли на 21% в период с сентября 2024-го по декабрь 2025 года. Такие данные приводят аналитики системы маркировки «Честный знак».

Пиво в гипермаркетах, супермаркетах и мелкой рознице подорожало больше всего — на 26%, 23,2% и 23,1% соответственно. Наименьший рост цен — в дискаунтерах (+17,8%) и минимаркетах (+19,6%). В среднем по рынку сильнее остальных цены поднимают гипермаркеты: +5,13 процентного пункта (п. п.) к усредненному показателю. Меньше всего — дискаунтеры (+3,05 п.п.). Посередине находятся алкомаркеты.

Самая высокая стоимость литра пива зафиксирована в гипермаркетах — 192 руб. Цена напитка в минимаркетах составляет 143 руб., а затем — в тройке лидеров по объемам продаж: дискаунтерах (146 руб.), алкомаркетах (151 руб.) и супермаркетах (154 руб.). Разброс стоимости самого «дорогого» и «дешевого» литра составляет 34% или 49 руб.

По продажам и выручке среди каналов реализации продукции лидируют алкомаркеты: 41,5% от всех продаж пенного в литрах, 40% доходов сегмента. Показатели супермаркетов вдвое меньше: 20% продаж и 20% доходов. На третьем месте в топе расположились дискаунтеры с 16% продаж и 15% доходов. Гипермаркеты заняли в списке последнее место, уступив по продажам мелкой рознице и минимаркетам: на них пришлось 2,6% продаж и 3,2% выручки по рынку.

Импортное пиво чаще всего покупают в гипермаркетах и алкомаркетах по доле в объеме продаж этих каналов. Напиток российского производства пользуется популярностью в точках с разливным пивом, в мелкой рознице и минимаркетах.

Точки с разливным пивом занимают 23% объема продаж крафтового и локального пива. Доля продаж напитка в идущих за ними гипермаркетах составляет 5,4%. Меньше всего «крафта» приобретают в дискаунтерах — 0,5% объема продаж.

Доля дешевого пива на рынке составляет 25%, при этом на него приходится 63% объемов продаж в литрах. Средний ценовой сегмент занимает половину рынка (50%), однако в объемах продаж дает 35%. Высокий ценовой сегмент составляет 25% рынка, но только 2,2% объема продаж.