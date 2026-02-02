Команда Свердловской области заняла первое место на первенстве России по дзюдо

Команда Свердловской области заняла первое место в лично-командном зачете Fonbet первенства России по дзюдо среди спортсменов до 21 года, сообщили в пресс-службе Федерации дзюдо по Свердловской области. По итогам соревнований уральские спортсмены завоевали четыре золота, одну серебряную и две бронзовые награды.

Фото: Дмитрий Иванов

«Сегодня у нас есть инфраструктура для проведения соревнований всероссийского и международного уровней, а также мы создаем все необходимые условия, чтобы заниматься спортом и растить чемпионов. Уверен, спортсменов ждут новые победы и достижения»,— поздравил победителей губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Всего в соревнованиях приняли участие 554 спортсмена из 61 региона. Свердловскую область представляли более 40 человек.

Золотые медали выиграли Ислам Султыгов (до 66 кг), Анастасия Барабаш (до 48 кг), Кира Сафонова (свыше 78 кг) и Анастасия Созонова (до 44 кг). Серебро получила Полина Яковлева (до 70 кг), бронзу — Валерия Анохина (до 63 кг) и Мадина Сулейманова (до 78 кг).

В рамках соревнований было подписано соглашение о сотрудничестве между Федерацией дзюдо Свердловской области и общественным фондом ЦСКА. В завершение мероприятия исполнительный директор Федерации дзюдо России Валентин Хабиров вручил благодарственные плакетки «За организацию и проведение первенства России» президенту федерации Сергею Воробьеву и директору СШОР по самбо и дзюдо имени Александра Козлова Елене Смирнягиной.

Полина Бабинцева