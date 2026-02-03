Металл крепят издержками

Российские металлурги перекладывают растущие производственные и логистические издержки в экспортные цены на стальные полуфабрикаты, повышая предложение на $5–6 за тонну. Но интерес покупателей на одном из основных рынков — турецком — пока ограничен. Рост мировых цен на слябы поддержит загрузку сталеваров, но не компенсирует проблемы на внутреннем рынке, считают аналитики.

Цены на стальную заготовку из России с поставкой в марте в портах Черного моря за последнюю неделю января выросли на $5–6, до $448–450 за тонну (FOB), говорится в обзоре аналитической компании BigMint. Там отмечается, что активные продавцы начали повышать цены из-за роста производственных и логистических издержек.

На турецком рынке, одном из ключевых для российских металлургов, импортная стальная заготовка подорожала на $5, до $460–465 за тонну с учетом фрахта (CFR). Как уточняет BigMint, росту цен способствует увеличение стоимости металлолома, из которого производится арматурный прокат. В то же время поставки стальных полуфабрикатов из Азии и стран СНГ продолжают оказывать давление на рынок. Кроме того, указывают аналитики, спрос сдерживают высокие ставки по кредитам и сезонное замедление строительства. По их мнению, ожидаемый рост потребления стальных полуфабрикатов в стране весной может оказаться краткосрочным и слабым.

По данным BigMint, пока интерес со стороны турецких покупателей к российским стальным заготовкам оставался ограниченным, переговоры велись на уровне около $440 за тонну на базисе FOB. На основании последних сделок аналитики повысили индикативную стоимость заготовок из стран СНГ в черноморских портах на $2, до $440 за тонну (FOB).

По последним данным Турецкого статистического института, которые приводит SteelOrbis, поставки стальной заготовки из России в Турцию в январе—ноябре 2025 года выросли на 41,1%, до 901,25 тыс. тонн. Это 23,1% от всего импорта страны. Китай увеличил отгрузки более чем в два раза, до 832,83 тыс. тонн, заняв 21,3% от импорта. На третьем месте — Малайзия, нарастившая поставки на 35%, до 817,85 тыс. тонн (20,9% импорта). По данным BigMint, китайская стальная заготовка предлагается по $440–445 за тонну (FOB).

Рынок сляба относительно небольшой и на нем могут происходить резкие движения цен, говорит начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. С учетом избытка предложения и слабого спроса в 2025 году нынешний «затратный» рост цен на заготовку выглядит как временная история первого полугодия 2026-го с высоким риском разворота во второй половине года, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. По его словам, на отдельных рынках Ближнего Востока и Северной Африки рост котировок будет опираться на крупные строительные и энергетические проекты, а также на премии за доступность товара. А в Азии повышение цен будут ограничивать слабый конечный спрос и давление китайского экспорта.

Рост мировых цен на слябы окажет слабую поддержку российским производителям, поскольку их сдерживают падение внутреннего спроса, высокие кредитные ставки и давление китайского экспорта, считает управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов. Российские цены, добавляет он, хотя и зависят по-прежнему от мировых котировок, все сильнее определяются внутренними факторами.

По словам старшего аналитика по металлургическому и горнодобывающему сектору в «Эйлер Аналитические технологии» Никанора Халина, в случае роста глобальных цен и нормализации макроэкономических параметров экспортное направление может стать более привлекательным для российских производителей стали, что должно благоприятно отразиться на загрузке их мощностей.

Полина Трифонова