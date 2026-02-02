Суд в Петербурге дал 4,5 года колонии за нападение с топором на инспектора ДПС

Кировский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Андрея Курникова, напавшего с топором на инспектора ДПС, к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Его признали виновным в применении насилия к представителю власти, опасном для жизни и здоровья (ч. 2 ст. 318 УК РФ), сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Суд установил, что ночью 18 июля 2024 года у дома 51 по бульвару Новаторов Курников, находясь в припаркованном Ford Focus, отказался пройти медосвидетельствование на состояние опьянения по требованию инспектора ДПС и попытался скрыться. Полицейский принял меры, чтобы воспрепятствовать фигуранту, в ответ на что тот сначала ударил его рукой по голове, а затем не менее трех ударов топором. Инспектор, защищаясь, подставил под удары предплечье, из-за чего Курников не попал по голове.

Согласно материалам дела, поведение Курникова в ходе произошедших событий являлось «несоответствующим обстановке»: он игнорировал требования сотрудников полиции, задавал посторонние вопросы и громко кричал. Вину фигурант не признал.

Артемий Чулков