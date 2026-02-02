Умер актер из «Апокалипсиса» и «Нарко» Херардо Тарасена

Мексиканский актер Херардо Тарасена, снявшийся в фильме «Апокалипсис» и сериале «Нарко: Мексика», умер в возрасте 55 лет. О смерти актера сообщила Мексиканская академия киноискусства и наук.

Херардо Тарасена

Фото: Arna Media Херардо Тарасена

Фото: Arna Media

Герардо Тарасена умер 31 января. «Академия выражает искренние и глубокие соболезнования его семье, друзьям и коллегам. Его творчество и незабываемое лицо навсегда останутся в памяти нашего кинематографа»,— написала организация в Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

Херардо Тарасена родился в Мехико 27 марта 1970 года. Он изучал драматическое искусство в Университетском центре театра Национального автономного университета Мексики. С 1992 по 1996 год выступал с театром на фестивалях и был участником перуанской танцевальной группы «Интегро». Актер сыграл более чем в 30 театральных постановках.

Актер снялся более чем в 80 фильмах и сериалах. Среди самых известных работ — киноленты «Звук свободы», «Гнев», «Без имени» и «“Веселые” каникулы», а также сериал «Королева юга».