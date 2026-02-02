МИД РФ: Москва и Киев контактировали по линии военных перед переговорами в Абу-Даби

У России и Украины состоялись контакты по линии военных перед переговорами в Абу-Даби 23 и 24 января. Об этом сообщил глава МИДа России Сергей Лавров. Детали не раскрываются.

«Любые предложения (по Украине.— "Ъ") требуют изучения на предмет их приемлемости для России, соответствия целям и задачам СВО»,— сказал господин Лавров журналистам (цитата по сайту МИДа). По словам министра, Украина в координации с ЕС и Британией пытается уйти от обсуждения содержательной части плана США по урегулированию конфликта, чтобы отвлечь внимание на другие вопросы.

В переговорах в Абу-Даби 23 и 24 января участвовали делегации России, Украины и США. Обсуждались в том числе территориальные вопросы, буферные зоны и различные механизмы контроля. Второй раунд консультаций запланирован на 3 и 4 февраля. Участие в нем подтвердил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.