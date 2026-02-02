Губернатор Петербурга выразил соболезнования близким погибших под Оренбургом

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с гибелью экипажа самолета Diamond DA40, потерпевшего крушение в Оренбургской области. Он поручил оказать необходимую помощь близким погибших, сообщили в пресс-службе Смольного.

Трагедия унесла жизни пилота и двух курсантов СанктПетербургского государственного университета гражданской авиации. Глава Петербурга выразил глубокие соболезнования семьям погибших и коллективу вуза.

«Профильные подразделения взаимодействуют с университетом и родными погибших, в том числе по оказанию необходимой помощи. Даны соответствующие поручения»,— говорится в телеграмме губернатора.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после трагедии под Оренбургом. К ней могла привести ошибка пилотирования или технические неисправности воздушного судна, полагают в ведомстве.

Татьяна Титаева