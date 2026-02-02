Уфимский «Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» из Нижнекамска

Матч регулярного чемпионата КХЛ между командами «Салават Юлаев» и «Нефтехимик» (Нижнекамск) завершился победой уфимского клуба. Матч на льду «Уфа-Арены» закончился со счетом 2:1.

В составе хозяев отличились защитники Никита Зоркин (с передач Евгения Кузнецова и Владимира Бутузова) и Евгений Кулик (с передач Егора Сучкова и Александра Жаровского). У гостей гол забил нападающий Никита Хоружев (ассистенты — Матвей Заседа и Никита Хлыстов).

В активе вратаря «Салавата Юлаева» Семена Вязового — 35 отраженных бросков. Голкипер «Нефтехимика» Филипп Долганов справился с 19 бросками «юлаевцев».

Это уже четвертая победа уфимцев над клубом из Татарстана, у «Нефтехимика» в противостоянии с «Салаватом Юлаевым» одна победа в сезоне. Кроме того, башкирская команда продлила собственную победную серию до пяти матчей.

Благодаря выигрышу, уфимцы обогнали нижнекамцев в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ и впервые в нынешнем чемпионате вышли на пятое место. Теперь у подопечных Виктора Козлова 58 очков в 53 играх. Хоккеисты Игоря Гришина сыграли на один матч меньше, у них в активе 57 баллов.

Идэль Гумеров