Скупой январь

Январь 2026 года подтвердил статус не самого лучшего времени для заимствований. По итогам минувшего месяца корпоративные заемщики привлекли на долговом рынке лишь 217 млрд руб., более чем вдвое меньше, чем годом ранее. Рынок взял паузу, предпочитая дождаться февральского заседания Банка России по ключевой ставке, на котором станут понятнее перспективы дальнейшей денежно-кредитной политики регулятора и стоимости денег в экономике.

В январе 2026 года произошло заметное сжатие первичного рынка долгового капитала. По данным Cbonds, корпоративные заемщики провели лишь 45 размещений на сумму около 217 млрд руб. Причем более 88% пришлось лишь на три выпуска: «Газпром нефть» (138 млрд руб.), «РусГидро» (30 млрд руб.), «ГПБ Финанс» (20 млрд руб.). В целом результат оказался в шесть раз меньше показателя декабря и вдвое — аналогичного периода прошлого года, который был рекордным для данного месяца.

Январь, из-за сокращенного количества рабочих дней, традиционно не лучший период для долгового рынка. Кроме того, во второй половине 2025 года многие компании заранее рефинансировали долги и привлекли ликвидность «с запасом». Как отмечает начальник управления рынков капитала Сбера Эдуард Джабаров, это снизило потребность в срочных заимствованиях в начале текущего года, даже несмотря на значительный объем погашений в январе. По данным Cbonds, суммарный объем погашений корпоративных облигаций составил 595 млрд руб., в полтора раза больше, чем в январе 2025 года.

Еще один фактор, который сдерживает активность эмитентов,— это ожидания по процентным ставкам. По прогнозу ЦБ, средняя ключевая ставка в 2026 году может составить 13–15%, что допускает ее снижение до 12% к концу года. В итоге часть эмитентов может воздержаться от выхода на рынок в расчете на улучшение условий размещения облигаций с фиксированным купоном. «При наличии достаточной ликвидности компании готовы отложить выход на рынок, чтобы зафиксировать более низкую стоимость заимствований в будущем»,— отмечает господин Джабаров.

Директор управления по работе на рынках долгового капитала Совкомбанка Никита Реук также обращает внимание на осторожность инвесторов к участию в первичных размещениях, что более заметно в рискованных эмитентах. В результате запрос эмитентов на облигации с переменным купоном и короткие облигации с постоянным купоном не встречает должного спроса, так как интерес инвесторов, особенно физлиц, склоняется в сторону длинных облигаций с фиксированным купоном. «В постепенном снижении ключевой ставки на горизонте до конца года пока сомнений нет, и сейчас, может быть, последняя возможность для фиксации высоких ставок. В таких условиях все большую роль играют банки-организаторы, возможности которых не бесконечны»,— отмечает заместитель руководителя департамента финансовых рынков и долгового капитала БКС КИБ Наталья Виноградова.

Впрочем, по мнению участников рынка, в феврале активность эмитентов вырастет. «Все более актуальным для большинства эмитентов, откладывавших размещения в ожидании снижения ставок, становится вопрос рефинансирования»,— констатирует Наталья Виноградова. Важным драйвером роста при этом станет предстоящее заседание Банка России. Как считает Никита Реук, от решения по ключевой ставке, а также от риторики регулятора будет во многом формироваться аппетит участников рынка. Еще одним драйвером роста активности может стать размещение валютных облигаций: на этой неделе выпуск на 2 млрд CNY собирается предложить РЖД, на следующей неделе на $100 млн — ГТЛК. «Укрепление рубля в конце 2025 года заметно охладило интерес инвесторов к валютным бумагам, однако нельзя исключать волны размещений при очередной смене тренда в 2026 году, учитывая, что интерес к валютным облигациям по-прежнему высок у эмитентов благодаря более низким, чем в рублях, ставкам»,— отмечает госпожа Виноградова.

