Землю банка пустят в оборот

Участок земли в Пушкине площадью 2,2 га и два объекта коммерческой недвижимости в центре Петербурга и Сосновом Бору, принадлежащие ликвидированному банку «Таврический», продадут на торгах 10 марта почти за 190 млн рублей. Эксперты признают, что у земельного участка есть потенциал застройки под объект коммерческой недвижимости, но предупреждают об ограничениях, которые могут затруднить освоение пятна.

Торги проведет Российский аукционный дом (РАД) по поручению Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Участок, принадлежащий банку, находится по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, Петербургское шоссе, участок 1 (восточнее дома 8, корпус 2, литера А по Петербургскому шоссе). В описании лота на сайте РАД указано, что пятно расположено на землях населенных пунктов и предназначено для размещения коммерческих объектов, не связанных с проживанием населения (бизнес-центров, отдельных офисов фирм и компании). Участок имеет обременение, так как полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, объекта культурного наследия и первичного сервитута. Речь идет о Ленинградском государственном университете (ЛГУ) им. А. С. Пушкина. Начальная цена лота — 95,5 млн рублей.

Руководитель проектов департамента финансовых рынков и инвестиций NF Group в Санкт-Петербурге Сергей Дуванов называет цену адекватной и считает, что у участка есть перспективы. «Ключевой фактор — местоположение: участок непосредственно прилегает к территории университета в Пушкине, что формирует его основную ценность и потенциал»,— объясняет эксперт и добавляет, что пятно, вероятно, может быть использовано под строительство коммерческой недвижимости, связанной с обслуживанием студентов или кампуса.

«Осваивать участок будет сложно из-за обременения в границах ОКН. Шансы перевести его под жилую застройку маловероятны: участок небольшой, рядом учебное заведение с множеством ограничений, а для жилья нужна социальная инфраструктура, которую сложно разместить, не нарушив ландшафт»,— предупреждает господин Дуванов.

Кроме данного лота, АСВ выставило на торги еще два объекта «Таврического». Один из них — офис в БЦ класса В «Преображенский» на Радищева, 39, лит. Д, площадью 156 кв. м. Офис выставлен за 19,14 млн рублей. Другой лот — одноэтажное нежилое здание на 1,3 тыс. кв. м с земельным участком площадью 1,9 тыс. кв. м в Сосновом Бору. Начальная цена за объект — 75,3 млн рублей.

Помимо объектов недвижимости, АСВ разместило объявление о продаже цессий (прав требований) банка «Таврический» к нескольким юрлицам на общую сумму 6,2 млрд рублей. Самым крупным лотом являются права требования к сыктывкарскому ООО «Центр Премьер». Обеспечением по кредитам юрлицу выступает ТРЦ «Июнь» в Сыктывкаре площадью более 40 тыс. кв. м. Еще один крупный лот — права требования в АО «Полимер». Обеспечением выступает имущественный комплекс сланцевского завода «Полимер» в Ленинградской области. В состав имущества входят комплекс зданий почти на 60 тыс. кв. м и право аренды на земельный участок площадью 0,4 га.

Александра Тен