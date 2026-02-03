Землю банка пустят в оборот
АСВ выставил на торги объекты недвижимости банка «Таврический» за 190 млн рублей
Участок земли в Пушкине площадью 2,2 га и два объекта коммерческой недвижимости в центре Петербурга и Сосновом Бору, принадлежащие ликвидированному банку «Таврический», продадут на торгах 10 марта почти за 190 млн рублей. Эксперты признают, что у земельного участка есть потенциал застройки под объект коммерческой недвижимости, но предупреждают об ограничениях, которые могут затруднить освоение пятна.
Российский аукционный дом (РАД)
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Торги проведет Российский аукционный дом (РАД) по поручению Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Участок, принадлежащий банку, находится по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, Петербургское шоссе, участок 1 (восточнее дома 8, корпус 2, литера А по Петербургскому шоссе). В описании лота на сайте РАД указано, что пятно расположено на землях населенных пунктов и предназначено для размещения коммерческих объектов, не связанных с проживанием населения (бизнес-центров, отдельных офисов фирм и компании). Участок имеет обременение, так как полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, объекта культурного наследия и первичного сервитута. Речь идет о Ленинградском государственном университете (ЛГУ) им. А. С. Пушкина. Начальная цена лота — 95,5 млн рублей.
Руководитель проектов департамента финансовых рынков и инвестиций NF Group в Санкт-Петербурге Сергей Дуванов называет цену адекватной и считает, что у участка есть перспективы. «Ключевой фактор — местоположение: участок непосредственно прилегает к территории университета в Пушкине, что формирует его основную ценность и потенциал»,— объясняет эксперт и добавляет, что пятно, вероятно, может быть использовано под строительство коммерческой недвижимости, связанной с обслуживанием студентов или кампуса.
«Осваивать участок будет сложно из-за обременения в границах ОКН. Шансы перевести его под жилую застройку маловероятны: участок небольшой, рядом учебное заведение с множеством ограничений, а для жилья нужна социальная инфраструктура, которую сложно разместить, не нарушив ландшафт»,— предупреждает господин Дуванов.
Кроме данного лота, АСВ выставило на торги еще два объекта «Таврического». Один из них — офис в БЦ класса В «Преображенский» на Радищева, 39, лит. Д, площадью 156 кв. м. Офис выставлен за 19,14 млн рублей. Другой лот — одноэтажное нежилое здание на 1,3 тыс. кв. м с земельным участком площадью 1,9 тыс. кв. м в Сосновом Бору. Начальная цена за объект — 75,3 млн рублей.
Помимо объектов недвижимости, АСВ разместило объявление о продаже цессий (прав требований) банка «Таврический» к нескольким юрлицам на общую сумму 6,2 млрд рублей. Самым крупным лотом являются права требования к сыктывкарскому ООО «Центр Премьер». Обеспечением по кредитам юрлицу выступает ТРЦ «Июнь» в Сыктывкаре площадью более 40 тыс. кв. м. Еще один крупный лот — права требования в АО «Полимер». Обеспечением выступает имущественный комплекс сланцевского завода «Полимер» в Ленинградской области. В состав имущества входят комплекс зданий почти на 60 тыс. кв. м и право аренды на земельный участок площадью 0,4 га.