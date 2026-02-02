Суд в Петербурге рассмотрит дело двух экс-полицейских, входивших в ОПГ мошенников

СКР направил в суд дело двух бывших начальника и заместителя отдела уголовного розыска УМВД России по Московскому району города Санкт-Петербурга, по версии обвинения являвшихся членами организованной преступной группы, занимавшейся мошенничеством. Об этом сообщили в пресс-службе следственного ведомства.

Экс-сотрудники полиции обвиняются по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч.3 ст.30 и ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Согласно материалам дела, в 2022-2023 годах участники преступной группы, в которой они состояли, входили в доверие к лицам, злоупотребляющим наркотиками и алкоголем, а также пенсионерам. С жертвами обманом подписывали с ними поддельные договоры займа и расписки в получении денежных средств. На основании этих документов злоумышленники обращались в суд с требованиями о взыскании указанных сумм в свою пользу.

Начальник отдела угрозыска и его заместитель должны были осуществлять общее покровительство действиям своих сообщников, предупреждать их о розыске и другими способами обеспечивать функционирование ОПГ.

Преступная деятельность была пресечена в августе 2023 года. Злоумышленников задержали. Дела в отношении остальных участников группы СКР направил в суд ранее.

Артемий Чулков