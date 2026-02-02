За честь и недостроинство

Недостроенный торговый центр на Иве, лишившийся статуса приоритетного инвестпроекта, стал предметом судебных разбирательств. Власти Перми предъявили инвесторам иски почти на 90 млн руб. за арендную плату земли. Между тем владельцы объекта готовят его к открытию и ведут переговоры с потенциальными инвесторами о возможном размещении в ТЦ. Эксперты отмечают, что неопределенный правовой статус объекта усложняет процесс поиска арендаторов. Однако если владельцам удастся его достроить, то можно найти применение объекту, но, возможно, не под торговый центр, как задумывалось изначально.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

В Арбитражный суд Пермского края поступило сразу несколько исков от департамента земельных отношений к инвесторам, строящим торговый центр по адресу: ул. Уинская, 72, расположенный в микрорайоне Ива. Так, 23 января этого года поступило два иска к ООО «Мегастрой-П» на сумму 2,899 млн руб. и 12,4 млн руб. ДЗО подал также два иска к ООО «Ива-Инвест» — на сумму 59,4 млн руб. и 9,4 млн руб. Иски пока не приняты к производству. Категория дела обозначена как неисполнение обязательств.

Как сообщили в департаменте земельных отношений, денежные средства взыскиваются департаментом в рамках ранее заключенных договоров аренды земельных участков. Размер арендной платы скорректирован с учетом прекращения статуса приоритетного инвестиционного проекта.

ООО «Ива-Инвест» зарегистрировано в Перми в октябре 2020 года. По данным «Руспрофайл», директором общества с февраля 2021 года является Анна Иванова, которая владеет также 67% долей; 33% принадлежит Андрей Хавилову. Компания выступала инициатором возведения гипермаркета стройматериалов на Иве. Проекту был присвоен статус приоритетного инвестиционного. ООО планировало инвестировать в проект 938 млн руб. Изначально объект собирались построить для французской сети «Леруа Мерлен», которая в 2023 году заявила о передаче своего российского бизнеса в управление локальному топ-менеджменту. После этого «Ива-Инвест» нашла другого партнера — сеть строительных гипермаркетов из Татарстана «Мегастрой». С осени 2023 года проект реализовывало ООО «Мегастрой П», созданное владельцами компании «Ива-Инвест». Согласно данным «Руспрофайл», компания принадлежит Анне Ивановой (34%), Юлии Макшанцевой (33%) и Владимиру Хавилову (33%). В июле прошлого года инвест­проект строительства торгового центра в микрорайоне Ива был исключен из числа приоритетных по экономическим причинам. А сеть строительных материалов «Мегастрой» заявила об отказе от планов по открытию магазина в Перми.

Анна Иванова в беседе с «Ъ-Прикамье» пояснила, что не имеет полномочий комментировать информацию по поводу претензий от властей Перми. На вопрос о строительстве объекта по адресу: ул. Уинская, 72, она заметила, что объект находится «в процессе достраивания». Госпожа Иванова уточнила, что информация о будущей эксплуатации объекта появится в ближайшие полгода.

По данным «Ъ-Прикамье», владельцы недостроенного центра вели переговоры с потенциальными арендаторами торгового центра, в частности с федеральными строительными компаниями «Баумолл», «Мегамарт» и «Петрович». Стоит отметить, что в конце прошлого года на открытии нового центра «Петрович» в Екатеринбурге компания заявляла о планах выхода в Пермь. Вчера в пресс-службе компании «Петрович» «Ъ-Прикамье» сообщили: «На данный момент мы не планируем открываться в Перми».

Руководитель ООО «Перспектива — Сделки с гарантией» Владимир Онянов говорит, что объект на Уинской, 72, находится рядом с большим жилым районом, поэтому найти концепцию, чтобы он был востребован, можно. «Рынок очень сильно поменялся. Необходимо сделать анализ рынка, чтобы найти подходящее применение для этого объекта. Может быть, это будет не магазин. Мы сегодня видим много примеров, когда собственники делают реконцепцию и используют торговые центры под развлекательный центр, склад или промышленный объект»,— подчеркнул господин Онянов. В качестве примера он привел Ижевск, где уже несколько ТЦ используются как площадки для сборки БПЛА. Эксперт считает, что в любом случае использование центра будет зависеть от финансовых возможностей владельцев.

Управляющий партнер «GGroup — Управление активами» Евгений Протопопов полагает, что в текущей экономической ситуации владельцам недостроя будет сложно реализовать объект или привлечь арендаторов. «Несмотря на то что объект расположен в интересном месте и было много интересантов, в том числе из других регионов, сегодня не самое удачное время для выхода на рынок. К тому же правовой статус объекта до конца не определен»,— отметил господин Протопопов.

Ирина Суханова