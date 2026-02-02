Американский сурок Фил предсказал еще шесть недель зимы

Сурок Фил из города Панксатони в Пенсильвании предсказал, что зима в США будет длиться еще шесть недель. По традиции, если зверек спокойно вылезет из норы, весна наступит рано. Если испугается своей тени и снова спрячется, зима продлится еще шесть недель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сурок Фил

Фото: Alan Freed / Reuters Сурок Фил

Фото: Alan Freed / Reuters

Тысячи людей наблюдали за сурком Филом на холме Гобблер-Ноб, передает CBS News. 2 февраля в США и Канаде отмечается День сурка. Впервые праздник отметили в Панксатони в 1887 году.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, за последние 20 лет предсказания сурка Фила сбывались примерно в 35% случаев. В прошлом году предсказание зверька о том, что зима продлится еще шесть недель, не сбылось. Март стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений в США, пишет CNN.