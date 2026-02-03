Мировым судам дадут приоритет

Судебная реформа, инициированная председателем Верховного суда Игорем Красновым, может быть реализована в самые сжатые сроки: профильный комитет Госдумы рекомендовал включить внесенные судом законопроекты в число подлежащих первоочередному рассмотрению. Изменение порядка пересмотра вступивших в силу решений мировых судей сделает правосудие более доступным для граждан, утверждают авторы инициативы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Верховного суда России Игорь Краснов

Фото: Пресс-служба Верховного суда РФ Председатель Верховного суда России Игорь Краснов

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству 2 февраля рекомендовал нижней палате рассмотреть в приоритетном порядке законопроекты Верховного суда (ВС), инициированные Игорем Красновым и направленные на изменение системы пересмотра решений мировых судей. Как следует из решения комитета, отзывы и замечания к этой инициативе будут принимать до 5 февраля, а сами законопроекты предлагается включить в примерную программу работы на весеннюю сессию в числе подлежащих первоочередному рассмотрению.

Пакет поправок к закону о судебной системе и процессуальным кодексам, которые предполагают изменение порядка пересмотра вступивших в силу решений мировых судей, ВС внес в Госдуму в конце прошлой недели. Суть изменений заключается в том, чтобы эти решения проверяли не кассационные суды общей юрисдикции, как сейчас (их всего 9 на 89 субъектов РФ), а суды тех регионов, где они были приняты. Первым звеном кассационной инстанции применительно к решениям мировых судов должны стать президиумы республиканских, краевых и областных судов — как, собственно, это и было до последней судебной реформы. В случае несогласия гражданина с решением, принятым в кассационном порядке, сохранится возможность дальнейшего обжалования по делу непосредственно в ВС. При этом кассация уже не будет сплошной: суды получат возможность принимать решение о принятии дела к рассмотрению или об отказе в пересмотре в случае отсутствия оснований.

Напомним, что самостоятельные кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции в России заработали с октября 2019 года. Их введение обосновывалось необходимостью перераспределить судебную нагрузку, а также обеспечить независимость и самостоятельность соответствующих инстанций. Судебные апелляционные и кассационные округа были образованы по экстерриториальному принципу (то есть они не совпадают с административно-территориальным делением), что позволяло максимально исключить возможность административного влияния на правосудие.

Однако, отмечается в пояснительной записке к законопроектам ВС, наработанная более чем за шесть лет практика кассационных судов общей юрисдикции выявила необходимость дальнейшего развития судебной системы. Передача дел в компетенцию региональных судов, рассчитывают авторы инициативы, позволит снизить нагрузку на судей кассационной инстанции, а также исключить препятствия для доступа граждан к правосудию, поскольку далеко не все могут позволить себе поездки в другой регион для участия в процессах.

По словам собеседника “Ъ” в аппарате ВС, суды фиксируют большое количество запросов о проведении заседаний кассационной инстанции с использованием видео-конференц-связи. Нередко инициаторы таких ходатайств прямо признаются, что не могут себе позволить личное присутствие в силу удаленности вышестоящего суда. Однако суды далеко не всегда могут удовлетворить такие запросы — просто в силу технических причин и процессуальных особенностей кассационного судопроизводства. Между тем на долю мировой юстиции в России приходится до 80% всех дел, поступающих в суды общей юрисдикции.

Как ранее отмечалось на заседании пленума ВС, законодательная инициатива подготовлена на основании многочисленных предложений с мест, поступивших в рабочую группу, которая готовит предложения по модернизации российского правосудия (о создании такой группы Игорь Краснов сообщил вскоре после своего назначения на должность главы ВС). Предлагаемые нововведения — это фактически первый результат ее работы, представленный на публичное обсуждение. Инициативу ВС уже одобрили президент и Генеральная прокуратура.

Анастасия Корня