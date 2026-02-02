Белоруссия стала главным поставщиком рыбы в Россию в 2025 году

Крупнейшим поставщиком рыбы и морепродуктов в Россию по итогам 2025 года стала Белоруссия с долей 16% в натуральном и 11% в стоимостном выражении. Об этом сообщила пресс-служба Рыбного союза на основе данных таможенных служб.

Несмотря на первое место, импорт из Белоруссии сократился на 3% в тоннах и на 8% в деньгах, до 112 тыс. тонн на $336 млн. Вторым по объему поставок в физическом выражении стал Китай (доля 14%), импорт из которого вырос на 14%, до 96 тыс. тонн.

Турция заняла третье место с долей 11% в весе и 16% в стоимости. Импорт из этой страны вырос на 4% в тоннах и на 13% в деньгах, до 75 тыс. тонн на $482 млн. На четвертом месте — Чили, поставки откуда увеличились на 28% в натуральном выражении, до 64 тыс. тонн.

Пятую строчку рейтинга занимает Вьетнам с долей 8%. Поставки оттуда выросли на 8% в тоннах, но упали на 7% в стоимостном выражении, до $215 млн. Общий российский импорт рыбы и морепродуктов в 2025 году вырос на 3% в весе и на 7% в деньгах, до 680 тыс. тонн на сумму $3,1 млрд.