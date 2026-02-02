В Афганистане зафиксировали рост числа туристов из России

Афганистан начал развивать туристический сектор, сообщил посол в России Гуль Хасан. По его информации, с 2021 года число российских туристов в Афганистане постепенно увеличивается.

«В страну прибывают туристы не только из России, но и из различных регионов мира»,— сказал господин Хасан в интервью ТАСС. В посольство Афганистана в Москве «на регулярной основе обращаются граждане» для получения туристических виз, добавил он.

В посольстве Афганистана в России работает культурный атташе. Его задачи — продвижение туристического потенциала Афганистана и взаимодействие с профильными органами принимающей страны, рассказал Гуль Хасан.

По словам посла, Афганистан и Россия намерены расширить прямое авиасообщение. Ведется работа по запуску прямых рейсов авиакомпанией Kam Air между Кабулом и Москвой. Последние четыре года авиакомпания Ariana Afghan Airlines выполняет один прямой рейс в неделю по этому направлению.