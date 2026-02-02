«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

На российском рынке уникальная ситуация: инвесторы часто жалуются, что некуда вкладывать деньги. Фондовый рынок, рынок акций в частности, стоит практически на месте — там большая неопределенность. Куда на этом фоне вложить средства? Какие прослеживаются тенденции? С подробностями — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Олег Богданов: Есть варианты в связи с высокой ключевой ставкой российского Центробанка на рынке облигаций, часто предлагают государственные облигации, там доходности 14%. И инвесторы или депозит предпочитают в банке, или выходят на рынок государственных облигаций, где высокие доходности. В этом отношении очень интересный и очень, я бы сказал, уникальный инструмент для российского рынка предложила компания «Черкизово». В конце прошлого года они выпустили на маркетплейсе Московской биржи, на «Финуслугах», облигации только для физических лиц, ставка по которым — ключевая ставка плюс 70 базисных пунктов, то есть 16,7%. Это только для физических лиц инструмент. И специфика этого инструмента заключается в том, что ежедневно начисляются проценты по нему, погашение облигаций осуществляется по номинальной стоимости.

