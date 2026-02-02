Рослесхоз направит 25 млн руб. на модернизацию саратовских лесных питомников
Саратовская область получит 25 млн руб. от Рослесхоза на модернизацию теплиц питомников. Регион стал одним из трех в Поволжском федеральном округе, которым направят дополнительное финансирование, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
Фото: ИА «Общественное мнение»
«Это важный шаг в процессе укрепления материально-технической базы наших лесхозов, благодаря которому будут увеличены объемы выращивания сеянцев», — отметил глава региона. В этом году в Саратовской области планируют высадить не менее 4 тыс. гектаров леса.
Господин Бусаргин рассказал, что работа по повышению объема лесного массива в регионе ведется уже не первый год. Чтобы вырастить собственный посадочный материал, власти Саратовской области расширяют сеть питомников, увеличивая посевные площади. Это позволило в три раза увеличить объемы посадочного материала за последние пять лет.
На данный момент объем воспроизводства лесов в регионе — самый высокий за последний 20 лет.