На участке КАД около Кудрово столкнулись 15 машин

Цепочка из четырех аварий произошла на 49-51 км КАД 2 февраля. В массовом ДТП столкнулись в общей сложности 15 транспортных средств, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба прокуратуры Ленинградской области Фото: Пресс-служба прокуратуры Ленинградской области

После поступления вызова о происшествии на дороге к месту аварии отправились дежурные смены экстренных служб. На КАД столкнулись десять легковых и пять грузовых автомобилей. Для обеспечения безопасности движение на участке магистрали было временно ограничено и осуществляется по одной полосе.

В результате ДТП пострадал один человек. Сотрудники ГАИ устанавливают причины массовой аварии.

Татьяна Титаева