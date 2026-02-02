«Сибирь» обыграла «Ак-Барс» в серии буллитов в матче КХЛ

ХК «Сибирь» обыграл «Ак-Барс» в регулярном матче КХЛ. Игра завершилась серией буллитов в пользу новосибирцев со счетом 3:2 (0:2, 2:0, 0:0, 1:0).

В составе «Сибири» две шайбы в основное время оформили Антон Косолапов и Максим Сушко. Буллиты в послематчевой серии реализовали Андрей Локтионов и Антон Косолапов.

Новосибирская команда по итогам 54 игр занимает восьмое место в Восточной конференции КХЛ, имея на счету 51 балл. В следующем матче 4 февраля «Сибирь» встретится с «Нефтехимиком».

Александра Стрелкова