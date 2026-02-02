Пермское УФАС выявило более 260 нарушений при проведении госзакупок

За 2025 год в пермское УФАС поступило 480 жалоб о нарушении заказчиками, аукционными, конкурсными комиссиями Закона о контрактной системе. Как сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства, 123 жалобы были признаны обоснованными, еще 296 — необоснованными. Остальные возвращены или отозваны заявителями. Всего за прошлый год службой было проверено 447 закупок.

По результатам рассмотрения жалоб выявлено 183 нарушения Закона о контрактной системе. Выдано 170 предписаний об их устранении.

Всего за прошлый год в пермское УФАС поступило 468 обращений заказчиков о включении информации о подрядчиках в реестр недобросовестных поставщиков. Из них 150 обращений — об уклонении от заключения контракта, 307 — в связи с расторжением контрактов в одностороннем порядке по решению заказчика, 8 — в связи с расторжением контракта в одностороннем порядке по решению подрядчика, 3 — по решению суда.

По состоянию на конец 2025 года в реестре недобросовестных поставщиков находятся сведения о 367 лицах. Возбуждено 338 административных дел. Вынесено постановлений о наложении штрафа на общую сумму 464 тыс. руб.