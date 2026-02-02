Индия сжимает кулаки

Правительство Индии обнародовало проект национального бюджета на 2026/27 финансовый год, предусматривающий рекордные расходы на оборону объемом $85,5 млрд. В своем выступлении в парламенте министр финансов Нирмала Ситхараман назвала приоритетами укрепление авиации и флота, защиту границ и расширение возможностей разведки. Сделанный в новом бюджете акцент на оборону вызван обострившимся конфликтом с Пакистаном, напряженностью в отношениях с Китаем, а также угрозой новых кризисов и конфликтов. Беспрецедентные военные расходы Нью-Дели усилят борьбу российских и западных производителей оружия за многомиллиардный индийский рынок.

В своей речи в индийском парламенте 1 февраля в ходе представления нового национального бюджета министр финансов страны Нирмала Ситхараман напомнила о том, что реализация провозглашенной правительством премьера Нарендры Моди долгосрочной стратегии Viksit Bharat («Развитая Индия») сталкивается с растущими внешними угрозами и вызовами. В этой связи, указала министр, для беспрепятственного развития четвертой экономики мира помимо экономических стимулов и создания благоприятной среды для торговли и инвестиций требуется резкое усиление обороноспособности страны.

Представленный правительством Нарендры Моди бюджет страны на 2026/27 финансовый год (начинается 1 апреля) войдет в 77-летнюю историю Республики Индия как бюджет рекордных военных расходов. Правительство намерено выделить на оборонные нужды $85,5 млрд, что на 15% больше по сравнению с прошлогодними $74,2 млрд.

Наибольшую поддержку получат боевая авиация, в том числе производство авиадвигателей, и военно-морские силы. А бюджетные ассигнования на нужды разведки взлетят сразу на 69% — до $739 млн.

Согласно планам индийского правительства, инвестиции в инфраструктуру границы также будут наращиваться рекордными темпами и составят почти $575 млн, включая расходы на содержание пограничных постов и строительство новых объектов.

Министр финансов отметила, что значительные средства будут направлены на «закупку оружия и боеприпасов после операции "Синдур"». Напомним, что в мае прошлого года в ответ на резонансный теракт в индийском Кашмире вооруженные силы страны нанесли серию ударов по лагерям боевиков на территории соседнего Пакистана. Ответные удары пакистанской стороны вызвали в мире новый всплеск встревоженных рассуждений о возможности начала войны с применением ядерного оружия. В условиях тлеющего конфликта, считают в Индии, стране требуется на порядок больше масштабных расходов на оборону.

Вторым фактором, заставляющим Индию не только «держать порох сухим», но и наращивать количество и качество вооружений, остаются отношения с соседним Китаем.

Индия воспринимает КНР как угрозу, несмотря на наметившиеся в прошлом году признаки деэскалации на линии контроля в Гималаях и возобновление политического диалога Дели и Пекина.

Учитывая, что современная оборонная доктрина требует от вооруженных сил Индии быть готовыми к ведению боевых действий сразу на два фронта — пакистанский и китайский, правительство Нарендры Моди приняло решение заложить в бюджет на новый финансовый год рекордные расходы на оборонку.

Назвав запланированные на 2026–2027 годы бюджетные ассигнования на военные нужды «беспрецедентными», выступивший на слушаниях в парламенте министр обороны Индии Раджнатх Сингх выразил убежденность в том, что выделенные средства позволят обеспечить вооруженные силы страны необходимыми им боевыми самолетами, дронами, кораблями, подлодками и другими критически важными вооружениями.

Беспрецедентные военные расходы Дели, а также ставка правительства Моди на диверсификацию оружейных поставок и перенос производства вооружений в страну в рамках программы Make in India неизбежно усилят борьбу за многомиллиардный индийский рынок российских и западных производителей оружия.

Как сообщает газета The Economic Times, в марте этого года правительство страны планирует подписать соглашение с Германией о строительстве шести подводных лодок с воздухонезависимыми энергетическими установками.

По информации издания, сумма контракта составит около $10 млрд. Начавшиеся в августе переговоры индийской национальной компании Mazagon Dock Shipbuilders Ltd (MDL) о строительстве субмарин с германским концерном ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) вступили в финальную стадию.

Новые дизель-электрические подводные лодки будут вооружены по меньшей мере 12 крылатыми ракетами, позволяющими атаковать цели на берегу, а также противокорабельными крылатыми ракетами.

По данным Минобороны Индии, предстоящий контракт также позволит стране получить новейшие технологии и опыт в проектировании и производстве неатомных подводных кораблей. Поступление на вооружение ВМС Индии первой субмарины, построенной с помощью Германии, ожидается через семь лет.

Свое присутствие на индийском рынке в условиях растущей конкуренции намерены расширять и занимающие на нем лидирующие позиции российские оружейники. В ходе состоявшегося в декабре прошлого года государственного визита в Нью-Дели президента России Владимира Путина стороны обсудили вопросы поставок в Индию российских истребителей Су-57 и зенитных ракетных комплексов С-400. Эти комплексы применялись индийской стороной в ходе операции «Синдур» и показали высокую эффективность. После завершения операции не скрывавший своего удовлетворения премьер Моди даже сфотографировался на фоне российского комплекса С-400.

На нынешнем этапе российско-индийские военно-технические связи не сводятся к оружейным поставкам и совместному производству, как это было в предыдущие годы, и предполагают обмен высокими технологиями и ноу-хау. «Наши знания и опыт значительно выросли за последние пару лет, и мы готовы поделиться своим опытом с нашими индийскими друзьями»,— заявил в ходе декабрьского визита президента Путина в Индию Дмитрий Песков.

Сергей Строкань