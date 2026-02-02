«Встреча будет недолгой»
Дмитрий Дризе — о развитии событий вокруг Ирана
Иран согласился на переговоры с США. Как ожидается, в ближайшее время, предположительно, в Турции пройдет встреча американского спецпредставителя Стива Уиткоффа с главой МИД Исламской Республики Аббасом Аракчи. При этом четкая информация о том, что именно будет обсуждаться, на сегодня отсутствует. По неофициальным данным, Тегеран готов обсуждать исключительно ядерную программу. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает военный сценарий практически неизбежным.
Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ
Иран официально объявил о начале переговоров с Соединенными Штатами. Белый дом будет представлять спецпосланник Стив Уиткофф, Тегеран — глава МИД Аббас Аракчи. Относительно места и времени, а также формата четкой информации нет. Собственно, график Уиткоффа достаточно напряженный: 3 февраля он в Израиле, на следующий день его ждут в Абу-Даби на российско-украинских переговорах. В этой связи есть некоторые основания предполагать, что встреча с иранцами будет недолгой. А это, в свою очередь, означает одно: да или нет. Не рассуждения, а немедленные действия и выполнение условий.
Но не будем забегать вперед. Одновременно стороны наращивают устрашающую риторику в адрес друг друга. На Ближний Восток подходят новые силы армии США. Иран в случае агрессии мирового капитализма и сионизма грозит большой войной. То есть достанется не только американским кораблям и сионистам, но и другим соседям. Главное условие Америки — никакой ядерной программы, а также прекращение поддержки так называемых прокси-сил, в частности таких группировок, как «Хезболла» и «Хамас», сокращение до минимума ракетной программы, отказ от преследования протестующих.
Допустим, из всех условий остается одно — первое. Никакой ядерной программы. С трудом можно себе представить, чтобы режим аятолл отказался от того, к чему шел все 47 лет своего существования, — это во-первых. Во-вторых, без этого, но с разваленной экономикой и не очень лояльным собственным населением трудно будет отбиваться от внешних и внутренних врагов, которых, как мы понимаем, немало. Собственно, почти ни у кого из многочисленных комментаторов нет сомнений, что переговоры провалятся и военное решение рано или поздно состоится. Может быть, не сейчас, позже, но состоится точно. Расчет власти в Тегеране понятен: американцы на большую войну не решатся. Это не Венесуэла, а огромная страна, здесь так не получится.
Любой воздушный удар можно переждать, а там или Трамп уйдет, или ситуация изменится, или напуганные соседи отговорят президента США от непродуманных, как они считают, действий. Иными словами, не верят в Иране в серьезность намерений изнеженного Запада. Или не хотят верить. Это можно считать дополнительным вызовом для нынешнего главы Белого дома. Между тем привести в этот район земного шара грозную военную армаду, а потом взять и развернуться будет не совсем политически верно, да и технически тоже. Война нынче — дело дорогое, так же как и столь серьезные маневры.