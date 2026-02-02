Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Он первым стал шить коллекции готовой одежды и устраивать показы»

Павел Шинский — о Чарльзе Фредерике Уорте

Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает историю первого модного дизайнера в истории, придумавшего устраивать показы и демонстрировать коллекции на моделях.

Выставка «Уорт. Изобретение высокой моды» в Petit Palais в Париже

Фото: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Фото: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Фото: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Выставка «Уорт. Изобретение высокой моды» в Petit Palais в Париже

Фото: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Фото: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Фото: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Терпение и труд все перетрут, а если добавить таланта, то звездный билет обеспечен. Чарльз Фредерик Уорт, сын обедневшего стряпчего из Борна, в мечтах видел себя модным портным. С пятью фунтами в кармане он уехал в Париж, устроившись в магазин одежды Gagelin, где мигом вырос от продавца до дизайнера, а в 1858 году — до владельца собственного ателье. Его первой знатной клиенткой стала модница императрица Евгения, а за ней потянулись дамы света и полусвета: от принцессы Паулин фон Меттерних до актрисы Сары Бернар. Он первым стал шить коллекции готовой одежды и устраивать показы. Вместо привычных для эпохи деревянных манекенов он надевал платья на живых девушек — моделей. Клиенткам оставалось только выбрать платье и заказать его в нужном размере и ткани. Так юноша из Линкольншира задал стандарты работы модных домов, неизменные до сих пор. Кстати, первой из манекенщиц стала его жена. Так что жениться на модели тоже Уорт придумал.

Павел Шинский

