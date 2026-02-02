Белый дом подтвердил участие Уиткоффа в переговорах в Абу-Даби

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 3 февраля отправится в Израиль, а затем в Абу-Даби, где 4-5 февраля пройдут переговоры по Украине. Эту информацию подтвердил Белый дом, передает Reuters.

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Спецпосланник президента США Стив Уиткофф

Как сообщало агентство Reuters, в Израиле Стив Уиткофф встретится с Биньямином Нетаньяху и обсудит в том числе предстоящие переговоры с Ираном.

23-24 января в Абу-Даби состоялись первые трехсторонние переговоры по условиям будущего мирного соглашения между Россией и Украиной. Обсуждались в том числе территориальные вопросы, буферные зоны и различные механизмы контроля. 4-5 февраля в Абу-Даби состоится второй раунд такой встречи.

Лусине Баласян