Российско-индийское военно-техническое сотрудничество

Рекордный рост оборонных расходов Индии сопровождается сохранением высокого интереса к развитию военно-технического сотрудничества с Россией.

В части противовоздушной обороны ключевым остается контракт 2018 года на поставку пяти полков российских зенитных ракетных комплексов С-400, три из которых уже развернуты. По сообщениям индийских СМИ, с осени 2025 года обсуждается возможность дополнительных поставок — как новых комплексов, так и зенитных ракет.

Еще одним важным направлением остается обсуждение поставок российского истребителя пятого поколения Су-57 в экспортной конфигурации. «Сегодня мы находимся на продвинутой стадии технических консультаций по этому контракту»,— заявил 28 января журналистам глава ОАК Вадим Бадеха. Идет детальная проработка технических параметров и формата сделки, включая локализацию производства и доступ к технологиям. В индийских СМИ этот проект описывается как временное решение на фоне затянувшейся разработки проекта собственного индийского истребителя пятого поколения AMCA, а также роста авиационных возможностей Китая и Пакистана.

Интерес Дели к российским платформам индийские источники объясняют не только ценовыми параметрами, но и готовностью к более глубокой локализации и передаче технологий — включая доступ к программному обеспечению и интеграцию национальных компонентов. Такие условия остаются ограниченными в рамках сотрудничества с западными поставщиками, что с учетом курса на развитие собственной оборонной промышленности становится для Индии принципиальным фактором.

При этом переговоры с Россией ведутся на фоне сохраняющегося санкционного режима США и действия закона CAATSA. В индийском руководстве ранее подчеркивали, что вопросы закупок вооружений рассматриваются исходя из национальных оборонных потребностей, однако в официальных бюджетных документах традиционно избегают прямых указаний на конкретные зарубежные контракты. Это позволяет сохранять пространство для маневра между заявленным курсом на самодостаточность, текущими оперативными потребностями вооруженных сил и внешнеполитическими ограничениями.

Дмитрий Сотак