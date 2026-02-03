Калининградские врачи стали неопасными

В апелляционном суде бывшим калининградским врачам Елене Белой и Элине Сушкевич, осужденным в прошлом году за убийство младенца на девять с половиной и девять лет колонии, не удалось добиться отмены приговора. Суд лишь изменил формулировку обвинения, убрав оттуда упоминание об особой общественной опасности совершенного преступления, и смягчил Елене Белой наказание на три месяца, а Элине Сушкевич — на два.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Элина Сушкевич и Елена Белая

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Элина Сушкевич и Елена Белая

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Первый апелляционный суд общей юрисдикции 2 февраля рассмотрел жалобы защиты калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич на приговор, вынесенный в августе прошлого года в Мособлсуде. Тогда коллегия присяжных посчитала доказанным, что бывшая исполняющая обязанности главврача городского роддома №4 Калининграда Елена Белая была организатором преступления (ч. 3 ст. 33, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а анестезиолог-реаниматолог областного перинатального центра Элина Сушкевич — исполнителем (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). При этом присяжные решили, что врачи не заслуживают снисхождения. Суд назначил первой девять с половиной лет, второй — девять лет колонии общего режима. Обеим запрещено в течение трех лет после освобождения заниматься медицинской практикой. Также их обязали выплатить по 1 млн руб. потерпевшей в порядке компенсации морального вреда и компенсировать судебные издержки в размере 170–280 тыс. руб.

Как говорилось в приговоре, в ноябре 2018 года, принимая роды у гражданки Узбекистана Заримхон Ахмедовой, медики умертвили ее недоношенного младенца, чтобы записать его мертворожденным и не портить показатели клиники. Для этого, по данным Следственного комитета России, Елена Белая потребовала, чтобы Элина Сушкевич ввела ребенку смертельную дозу сульфата магния.

Защита настаивала на невиновности медиков. Адвокаты утверждали, что недоношенного младенца никто не умерщвлял, напротив, его пытались спасти, однако убедить в этом присяжных они не смогли. Защитники также заявляли, что в ходе разбирательства было нарушено право подсудимых на защиту, так как им не дали возможности представить все доказательства своей невиновности.

Приговор был обжалован. В итоге апелляционный суд лишь изменил квалификацию преступления, убрав формулировку об особой общественной опасности совершенного преступления, а также учел наличие у Елены Белой малолетнего ребенка и снизил последней срок наказания на три месяца, а Элине Сушкевич — на два.

Для Елены Белой и Элины Сушкевич это был уже третий по счету процесс. В ходе первого, в Калининграде в 2020 году, врачей оправдали. Заново дело слушалось с участием присяжных в Мособлсуде. Тогда Елену Белую и Элину Сушкевич приговорили к десяти с половиной и десяти годам колонии соответственно. Первый апелляционный и Второй кассационный суды общей юрисдикции оставили приговор в силе, но в октябре 2024 года президиум Верховного суда России отменил предшествовавшие судебные акты. Адвокатам удалось доказать, что имело место «внепроцессуальное общение» судьи Мособлсуда Андрея Вьюнова с членами коллегии, которое могло повлиять на вынесение обвинительного вердикта. Дело было возвращено в Мособлсуд, в январе 2025 года в нем стартовал новый процесс.

Алексей Соковнин