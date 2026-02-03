Юристы о просьбах уволиться

Трудовой кодекс предоставляет работодателю право в одностороннем порядке расторгнуть трудовые отношения. Фактически процедура реализуется по формуле «соглашение сторон с выплатой от двух до шести окладов» с увольнением в течение двух недель, говорит директор практики организационного развития «КСК Групп» Михаил Меркулов. Проблема, по его словам, возникает, когда работодатель хочет уволить работника без положенных выплат и без соблюдения долгосрочных процедур сокращения. В этом случае работодатели могут прибегать к «убеждению и принуждению».

Виды давления часто персонифицируются под конкретного сотрудника, продолжает он. Наиболее типичные угрозы: увольнение по статье, проведение аттестаций, невыплата премий или серой части зарплаты, «порча профессиональной репутации и черный список». Практическая реализация подобных угроз, особенно при массовом сокращении, обязательно обернется судебными издержками для работодателя и восстановлением работников, уверен юрист.

Если работодатель решил уволить сотрудника, «он это выполнит, так как обладает большими административными и финансовыми ресурсами». Однако, исходя из судебной статистики, более чем в 90% случаев суды защищают права работников при увольнении, как экономически более слабых субъектов экономических отношений, добавляет Михаил Меркулов со ссылкой на постановление пленума ВС РФ. Это значит, что если на работника и не оказывалось давление, то при поддержке прокуратуры и Государственной инспекции труда злоупотребляющий своими правами работник может обжаловать увольнение, восстановиться и получить компенсационные выплаты.

Фактор добровольного заявления об уходе по инициативе работника — основной аргумент защиты работодателей в судах, указывающий на отсутствие давления на работника, добавляет господин Меркулов. Если при увольнении работодатель произвел компенсационную доплату, отменить в судебном порядке такое увольнение сложнее. Однако при массовых добровольных увольнениях сотрудники могут доказать факт скрытого сокращения через коллективное обращение в инспекцию труда или прокуратуру, что кратно снижает шансы работодателя на защиту и уход от ответственности.

Руководитель трудовой практики бюро КИАП Юлия Паушкина отмечает, что шансы добросовестного работника на победу в суде выше, если работодатель уволит его по статье после дисциплинарных взысканий. Сама процедура привлечения к дисциплинарной ответственности, продолжает она, весьма сложная и требует соблюдения от работодателя многих правил и условий. При их нарушении суд восстановит работника на работе, «даже не углубляясь в обстоятельства предполагаемого нарушения».