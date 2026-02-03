Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Райские птицы

Макияж и прически на показах в Париже

Закончилась кутюрная неделя в Париже. «Коммерсантъ Стиль» рассказывает о самых ярких образах, которые были созданы дизайнерами.

На парижской неделе высокой моды дизайнеры показали яркие коллекции с запоминающимися бьюти-образами. Одни из них обращались к модным тенденциям прошлого: в укладках превалировали высокие прически, хвосты, роскошные локоны. Другие сделали акцент на короткие стрижки (Chanel) и ассиметричные бобы. Самыми запоминающимися стали образы, созданные Гвидо Палау для показа Dior: необычные укладки с розовыми прядями, украшенные свежими цветами, точно войдут в историю показов. Макияж стал продолжением одежды и довершал общую идею каждого образа: от «голых лиц» с легким свечением у Schiaparelli и Elis Saab до классической красной помады эффектных смоки и перламутрового контуринга Viktor & Rolf.

Christian Dior Haute Couture Week Spring/Summer 2026

Chanel Haute Couture Week Spring/Summer 2026

Giorgio Armani Prive Haute Couture Week Spring/Summer 2026

Schiaparelli Haute Couture Week Spring/Summer 2026

Gaurav Gupta Haute Couture Week Spring/Summer 2026

Elie Saab Haute Couture Week Spring/Summer 2026

Zuhair Murad Haute Couture Week Spring/Summer 2026

Valentino Haute Couture Week Spring/Summer 2026

Ирина Кириенко

