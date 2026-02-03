Райские птицы

Закончилась кутюрная неделя в Париже. «Коммерсантъ Стиль» рассказывает о самых ярких образах, которые были созданы дизайнерами.

На парижской неделе высокой моды дизайнеры показали яркие коллекции с запоминающимися бьюти-образами. Одни из них обращались к модным тенденциям прошлого: в укладках превалировали высокие прически, хвосты, роскошные локоны. Другие сделали акцент на короткие стрижки (Chanel) и ассиметричные бобы. Самыми запоминающимися стали образы, созданные Гвидо Палау для показа Dior: необычные укладки с розовыми прядями, украшенные свежими цветами, точно войдут в историю показов. Макияж стал продолжением одежды и довершал общую идею каждого образа: от «голых лиц» с легким свечением у Schiaparelli и Elis Saab до классической красной помады эффектных смоки и перламутрового контуринга Viktor & Rolf.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Christian Dior Haute Couture Week Spring/Summer 2026 Фото: @guidopalau Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images Christian Dior Haute Couture Week Spring/Summer 2026 Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images Christian Dior Haute Couture Week Spring/Summer 2026 Фото: WWD / WWD / Getty Images Chanel Haute Couture Week Spring/Summer 2026 Фото: @chanelofficial Chanel Haute Couture Week Spring/Summer 2026 Фото: Peter White / Getty Images Chanel Haute Couture Week Spring/Summer 2026 Фото: @chanelofficial Chanel Haute Couture Week Spring/Summer 2026 Фото: @chanelofficial Giorgio Armani Prive Haute Couture Week Spring/Summer 2026 Фото: @armanibeauty Giorgio Armani Prive Haute Couture Week Spring/Summer 2026 Фото: @armanibeauty Giorgio Armani Prive Haute Couture Week Spring/Summer 2026 Фото: @armanibeauty Schiaparelli Haute Couture Week Spring/Summer 2026 Фото: @schiaparelli Gaurav Gupta Haute Couture Week Spring/Summer 2026 Фото: Richard Bord / Getty Images Gaurav Gupta Haute Couture Week Spring/Summer 2026 Фото: Richard Bord / Getty Images Gaurav Gupta Haute Couture Week Spring/Summer 2026 Фото: Richard Bord / Getty Images Gaurav Gupta Haute Couture Week Spring/Summer 2026 Фото: Richard Bord / Getty Images Gaurav Gupta Haute Couture Week Spring/Summer 2026 Фото: Richard Bord / Getty Images Elie Saab Haute Couture Week Spring/Summer 2026 Фото: Francois Durand / Getty Images Elie Saab Haute Couture Week Spring/Summer 2026 Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis / Getty Images Elie Saab Haute Couture Week Spring/Summer 2026 Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis / Getty Images Zuhair Murad Haute Couture Week Spring/Summer 2026 Фото: @zuhairmuradofficial Zuhair Murad Haute Couture Week Spring/Summer 2026 Фото: Peter White / Getty Images Zuhair Murad Haute Couture Week Spring/Summer 2026 Фото: Richard Bord / Getty Images Valentino Haute Couture Week Spring/Summer 2026 Фото: @maisonvalentino Valentino Haute Couture Week Spring/Summer 2026 Фото: @maisonvalentino Следующая фотография 1 / 25 Christian Dior Haute Couture Week Spring/Summer 2026 Фото: @guidopalau Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images Christian Dior Haute Couture Week Spring/Summer 2026 Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images Christian Dior Haute Couture Week Spring/Summer 2026 Фото: WWD / WWD / Getty Images Chanel Haute Couture Week Spring/Summer 2026 Фото: @chanelofficial Chanel Haute Couture Week Spring/Summer 2026 Фото: Peter White / Getty Images Chanel Haute Couture Week Spring/Summer 2026 Фото: @chanelofficial Chanel Haute Couture Week Spring/Summer 2026 Фото: @chanelofficial Giorgio Armani Prive Haute Couture Week Spring/Summer 2026 Фото: @armanibeauty Giorgio Armani Prive Haute Couture Week Spring/Summer 2026 Фото: @armanibeauty Giorgio Armani Prive Haute Couture Week Spring/Summer 2026 Фото: @armanibeauty Schiaparelli Haute Couture Week Spring/Summer 2026 Фото: @schiaparelli Gaurav Gupta Haute Couture Week Spring/Summer 2026 Фото: Richard Bord / Getty Images Gaurav Gupta Haute Couture Week Spring/Summer 2026 Фото: Richard Bord / Getty Images Gaurav Gupta Haute Couture Week Spring/Summer 2026 Фото: Richard Bord / Getty Images Gaurav Gupta Haute Couture Week Spring/Summer 2026 Фото: Richard Bord / Getty Images Gaurav Gupta Haute Couture Week Spring/Summer 2026 Фото: Richard Bord / Getty Images Elie Saab Haute Couture Week Spring/Summer 2026 Фото: Francois Durand / Getty Images Elie Saab Haute Couture Week Spring/Summer 2026 Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis / Getty Images Elie Saab Haute Couture Week Spring/Summer 2026 Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis / Getty Images Zuhair Murad Haute Couture Week Spring/Summer 2026 Фото: @zuhairmuradofficial Zuhair Murad Haute Couture Week Spring/Summer 2026 Фото: Peter White / Getty Images Zuhair Murad Haute Couture Week Spring/Summer 2026 Фото: Richard Bord / Getty Images Valentino Haute Couture Week Spring/Summer 2026 Фото: @maisonvalentino Valentino Haute Couture Week Spring/Summer 2026 Фото: @maisonvalentino

Ирина Кириенко