Райские птицы
Макияж и прически на показах в Париже
Закончилась кутюрная неделя в Париже. «Коммерсантъ Стиль» рассказывает о самых ярких образах, которые были созданы дизайнерами.
На парижской неделе высокой моды дизайнеры показали яркие коллекции с запоминающимися бьюти-образами. Одни из них обращались к модным тенденциям прошлого: в укладках превалировали высокие прически, хвосты, роскошные локоны. Другие сделали акцент на короткие стрижки (Chanel) и ассиметричные бобы. Самыми запоминающимися стали образы, созданные Гвидо Палау для показа Dior: необычные укладки с розовыми прядями, украшенные свежими цветами, точно войдут в историю показов. Макияж стал продолжением одежды и довершал общую идею каждого образа: от «голых лиц» с легким свечением у Schiaparelli и Elis Saab до классической красной помады эффектных смоки и перламутрового контуринга Viktor & Rolf.