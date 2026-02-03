Britzo эксклюзивно представляет украшения Baraka с керамикой

На протяжении двух десятков лет байеры Britzo отбирают украшения на престижных международных выставках, предлагая клиентам исключительно оригинальные изделия премиум-класса. Одним из флагманов сети ювелирно-часовых мультибрендов является итальянский бренд Baraka, специализирующийся на мужском сегменте. Украшения Baraka отличают инженерная мысль, функциональность и великолепная эргономика. Компания владеет патентами на шарнирные соединения и конструкции застежек, которые позволяют с комфортом носить изделия и исключают риск потерять их.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Baraka Фото: Baraka Фото: Baraka Фото: Baraka Фото: Baraka Следующая фотография 1 / 5 Фото: Baraka Фото: Baraka Фото: Baraka Фото: Baraka Фото: Baraka

Фирменная фишка Baraka — невероятное разнообразие материалов: помимо золота и стали, здесь работают с каучуком, метеоритом, карбоном. А еще с высокотехнологичной керамикой. Прочный, приятный на ощупь, гипоаллергенный материал придает аксессуарам современный индустриальный облик хайтек. Это особенно заметно в модульных конструкциях браслетов, где керамические сегменты ритмично чередуются с металлическими. В архитектурных цепях и кулонах черная и белая «космическая» керамика контрастирует с золотом 750-й пробы, нержавеющей сталью и бриллиантами. «Керамика позволяет Baraka выйти за рамки классического ювелирного искусства, создавая украшения одновременно статусные и технологичные. Это идеальный выбор для мужчины, который ценит инженерную точность не меньше, чем итальянское ремесло»,— отмечает основательница Britzo Ольга Собко.