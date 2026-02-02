У экс-замглавы Дмитровского городского округа изъяли имущество на 65 млн рублей

Имущество бывшего замглавы Дмитровского городского округа Алексея Ионова обращено в доход государства по иску прокуратуры Московской области. Национализированы недвижимость и машины господина Ионова общей стоимостью 65 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Следствие установило, что Алексей Ионов с 2021 по 2025 год, занимая пост замглавы Дмитрова, покупал квартиры и автомобили и оформлял их на ближайших родственников, чтобы скрыть свое реальное имущественное положение. По данным надзорного ведомства, члены семьи экс-замглавы Дмитровского городского округа не смогли подтвердить законность происхождения денежных средств, на которые были куплены три квартиры в Москве, два машино-места на паркинге, одно нежилое помещение и два автомобиля.

Как сообщила прокуратура, господин Ионов был уволен с занимаемой должности из-за утраты доверия в сентябре прошлого года. Чиновник частично признал вину в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.