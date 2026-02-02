Выборы в парламент Палестины пройдут 1 ноября

Президент Палестины Махмуд Аббас назначил выборы в палестинский национальный совет (парламент; НСП) на 1 ноября. Голосование пройдет как на палестинской территории, так и за ее пределами.

«Они должны проводиться таким образом, чтобы обеспечить справедливое представительство всех групп палестинского народа, включая женщин, молодежь и палестинские общины за рубежом. Центральная избирательная комиссия должна осуществлять полный надзор за избирательным процессом»,— говорится в заявлении Махмуда Аббаса, которое приводит WAFA.

Махмуд Аббас издал указ о проведении выборов еще в июле 2025 года. Согласно документу, в палестинский национальный совет войдут 350 человек, две трети которых будут проживать на палестинских территориях, а одна треть – представлять диаспору.

Штаб-квартира НСП находится в столице Иордании Аммане. Это основной законодательный орган Организации освобождения Палестины. Выборы в НСП не проводились с момента учреждения в 1964 году.

Лусине Баласян