В Госдуме предложили навсегда запретить осужденным иностранцам въезд в Россию

Группа депутатов Госдумы и сенаторов от ЛДПР внесла в нижнюю палату законопроект, расширяющий основания для отказа иностранным гражданам и лицам без гражданства во въезде в Россию. Поправки предлагается внести в ст. 27 закона «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», которая описывает основания для запрета на въезд.

Сейчас въезд в Россию запрещен иностранцам с неснятой или непогашенной судимостью за умышленное преступление. После погашения судимости ограничения снимаются, и такие лица могут вновь въезжать на территорию страны. Кроме того, действует временный запрет на въезд для депортированных и выдворенных иностранцев — как правило, на срок от пяти до десяти лет.

Как следует из пояснительной записки, авторы инициативы считают действующий порядок недостаточным. По их оценке, после истечения сроков погашения судимости иностранцы, ранее осужденные за преступления в России или за ее пределами, могут беспрепятственно возвращаться в страну, что, по мнению парламентариев, создает риски для общественной безопасности.

В связи с этим они предлагают распространить запрет на въезд на всех иностранцев и лиц без гражданства, имеющих судимость за преступление любой категории — от небольшой тяжести до особо тяжких, независимо от того, была ли судимость снята или погашена. Фактически речь идет о пожизненном запрете на въезд для осужденных иностранных граждан.

В пояснительной записке также приводятся данные Генпрокуратуры РФ, согласно которым число преступлений, совершенных незаконными и трудовыми мигрантами, в 2024 году выросло на 75%. Авторы инициативы указывают, что рост преступности и тяжесть совершаемых деяний требуют пересмотра миграционной политики в сторону ужесточения.

Анна Коломенская