МИД Ирана вызвал послов всех стран ЕС в связи с признанием КСИР террористами

Иранский МИД вызвал послов всех стран Евросоюза в стране в знак протеста против объявления Корпуса стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. Об этом сообщает издание Associated Press.

Пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что «в ближайшие дни будет принято решение о действиях Исламской Республики Иран в ответ на незаконный, необоснованный и крайне неправильный шаг ЕС».

«Был рассмотрен ряд мер, подготовлены различные варианты, которые были направлены в компетентные органы», — отметил он. Господин Багаи сообщил, что вызов послов начался в воскресенье и продолжается в понедельник.

29 января глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что министры иностранных дел стран Евросоюза договорились внести Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций. Поводом для этого стало участие КСИР в подавлении массовых протестов в Иране, которые начались в конце декабря. В ответ парламент Ирана также признал вооруженные силы стран Евросоюза террористическими группами.

Власти Ирана сообщали, что в результате протестов погибли 3,1 тыс. человек. Журнал Time, ссылаясь на источники из Минздрава республики, писал о 30 тыс. погибших.