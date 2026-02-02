В Саратове задержан подозреваемый в поджоге пункта приема вторсырья

В Саратове задержан 33-летний местный житель, подозреваемый в поджоге пункта приема вторсырья в Ленинском районе. Инцидент, ущерб от которого превышает 10 млн руб., произошел в августе прошлого года, сообщили в ГУ МВД по Саратовской области.

Ущерб оценивают в десятки млн рублей

Фото: ГУ МВД по Саратовской области

Пожар на площади более 500 кв. м повредил не только складские помещения предприятия, но и два соседних частных дома. Причиной возгорания, как установила проверка, стали умышленные действия неизвестного. На месте происхождения были обнаружены предметы одежды и бутылка со следами горючей жидкости, что позволило криминалистам идентифицировать подозреваемого.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Мотивы его действий выясняются. Наказание по статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Нина Шевченко