МИД Ирана сообщил о вероятном начале переговоров с США

Иран рассматривает общие контуры начала переговоров с Соединенными Штатами. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи, комментируя сообщения западных СМИ о возможном старте переговорного процесса между Тегераном и Вашингтоном в Турции в ближайшие дни.

Как отметил представитель ведомства, Иран находится на «этапе принятия решения» и «рассматривает различные аспекты и точки зрения» по этому вопросу. Наиболее приоритетными на возможных переговорах для Ирана останутся вопросы снятия или ослабления санкций, сообщил господин Багаи.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщало, что специальный посланник США Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи могут встретиться в Турции в ближайшие дни.

Кроме того, 2 февраля иранские издания со ссылкой на источники в правительстве передавали, что президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан распорядился начать переговоры с Соединенными Штатами по ядерной проблеме.

1 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран ведет серьезные переговоры с Вашингтоном и выразил надежду на выработку приемлемого для США соглашения. Ранее он грозил Тегерану применением военной силы в случае отказа от ядерной сделки и заявлял, что к берегам Ирана направляется «огромная армада».