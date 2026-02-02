Путин: российские предприятия химпрома планируют масштабные инвестиции

Российские предприятия химической промышленности реализуют и планируют масштабные инвестиции. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании по развитию химической промышленности.

Для обеспечения стратегического развития химической промышленности на годы вперед необходим комплексный подход, сказал президент. «Нужна координация усилий бизнеса, государства, регионов и, конечно, наших научных центров»,— заявил он на совещании.

Предприятия химпрома в России выпускают тысячи видов продукции — «от относительно простых товаров, таких как сода, например, до высокотехнологичных полимеров, которые конкурентоспособны» на внутреннем рынке и за рубежом, сообщил Владимир Путин.

Задача России — уверенное развитие отечественной химической промышленности, чтобы на российской ресурсно-сырьевой базе появлялись успешно работающие современные производства, сказал президент. Ресурсов в России для этого достаточно, сырьевая база хорошая: «нужно, чтобы все это у нас работало», добавил он.

Химическая промышленность играет важнейшую роль в российской экономике, отметил президент. Продукция этой отрасли востребована практически повсеместно — в строительстве, энергетике, агропромышленном комплексе, жилищно-коммунальном хозяйстве, фармацевтике, электронике и других сферах, сообщил Владимир Путин.