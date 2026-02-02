Краснополянская косметика

Бренд основан в 2006 года в Краснодарском крае Дмитрием Серовым и Кристиной Судеревской - с собственной органической фермой, научной лабораторией и производством. Почти вся упаковка пригодна для переработки, а косметика не тестируется на животных. Производство работает на возобновляемой солнечной энергии, используя энерго- и ресурсосберегающие технологии для минимизации собственного углеродного следа. В ассортименте– 5 ключевых линий, а среди бестселлеров - гидролаты, SPA-линия для дома и тела Sila Gor, коллекция средств для лица с церамидами, крем и сыворотка для лица с витамином C.

