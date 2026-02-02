На работу с бездомными животными в Нижнем Новгороде выделили 14 млн рублей
МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» объявило электронный аукцион на организацию отдельных мероприятий по обращению с безнадзорными животными в 2026 году. Начальная стоимость контракта составляет 13,98 млн руб., указано на сайте госзакупок.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Мероприятия в том числе включают отлов, осмотр, маркирование животных, а также оказание ветеринарной помощи, уход, питание и стерилизацию. Помимо этого в комплекс услуг входит возврат потерявшегося животного владельцу, эвтаназия (при наличии показаний) и утилизация трупов животных.
Итоги аукциона подведут 12 февраля.