На работу с бездомными животными в Нижнем Новгороде выделили 14 млн рублей

МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» объявило электронный аукцион на организацию отдельных мероприятий по обращению с безнадзорными животными в 2026 году. Начальная стоимость контракта составляет 13,98 млн руб., указано на сайте госзакупок.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Мероприятия в том числе включают отлов, осмотр, маркирование животных, а также оказание ветеринарной помощи, уход, питание и стерилизацию. Помимо этого в комплекс услуг входит возврат потерявшегося животного владельцу, эвтаназия (при наличии показаний) и утилизация трупов животных.

Итоги аукциона подведут 12 февраля.

Галина Шамберина