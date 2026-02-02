Экономика запуталась в прогнозах

Рост российской экономики может восстановиться к 2027 году — такой макропрогноз дало рейтинговое агентство АКРА. С документом ознакомились в “Ъ FM”. В базовом сценарии годовая инфляция может снизиться до 4% уже через год. Такой показатель Банк России считает целевым. Ключевая ставка в 2027-м может упасть до 9%, прогнозируют аналитики агентства. Вместе с этим ослабеет рубль. В этом году национальная валюта будет колебаться на уровне 87-92 руб. за $1. А рост ВВП замедлится до 0,8%, но уже через год может восстановиться до 2 процентных пунктов.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Насколько такой прогноз реалистичен? Директор Центра исследований экономической политики МГУ Олег Буклемишев считает, что надеяться на восстановление экономики и низкие процентные ставки пока рано: «Видно, что здесь скорее инерция заложена в основные показатели, каких-то серьезных перемен и потрясений я не жду. Другое дело, что риски, висящие над этим сценарием, тоже весьма хорошо видны. Текущий горизонт ничего хорошего не сулит. Многие аналитики не исключают на текущий год в том числе и нулевого роста и даже спада. То, что мы сейчас видим, — это картинка экономики, которая мимо нас уже проехала. Как пойдут налоговые сборы, как экономика отреагирует на изменения реальных процентных ставок, — нам еще предстоит все это выяснить в ближайшие месяцы.

Мне кажется, что ЦБ уже запаздывает со смягчением политики, скорее всего, и в будущем эта тенденция продолжится. Так что мы увидим, по крайней мере, на коротком горизонте и крепкий рубль, и высокую в реальном выражении ставку, и, вообще говоря, сокращение бюджетного импульса, который тоже для экономики ничего хорошего не сулит. В апреле мы получим, я думаю, ответы на вопросы в части того, как экономика скушала налоги, способна ли она развиваться в условиях таких сверхвысоких реальных ставок. Внешние сценарии тоже продолжают быть важными. Есть несколько неопределенностей, которые должны вроде как разрешиться в текущем году. Я имею в виду в первую очередь мирные переговоры. Малейшие подвижки в сторону мирного или военного сценария разрешения иранского кризиса могут смещать цены на нефть как в одну, так и в другую сторону. Так что по поводу цены на нефть и доллара вообще не хочу рассуждать, а с точки зрения роста мои ожидания более скромны, нежели у АКРА».

Аналитики АКРА в этом году ожидают умеренный дефицит бюджета на уровне 2,5% ВВП. В 2025-м показатель был таким же, а расходы превысили доходы на 5,6 трлн руб. В следующие два года, согласно прогнозу, дефицит начнет сокращаться, но если экспортные цены на российскую нефть поднимутся выше $50 за баррель. Слишком оптимистичным такой прогноз считает и главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: «Ключевой вопрос — это прогноз по инфляции, показатель, который уже под очень большим вопросом из-за динамики цен в январе. У нас все остальные макропараметры выходят с большим лагом, а инфляцию мы видим достаточно быстро. Цены с начала года выросли на 1,9%, и, видимо, инфляция по январю составит порядка 2%. В оптимистичном варианте годовой показатель может находиться в интервале от 5% до 6%.

Рост инфляции может потребовать от Центрального банка сохранения жесткой ДКП в течение более длительного времени, а это ключевая вводная для прогноза всех остальных макропараметров. Это касается и динамики ВВП, которая тоже выглядит оптимистично при такой комбинации инфляционных рисков и процентной ставки. Естественно, высокая процентная ставка может косвенно негативно влиять и на параметры бюджетной политики. Бюджету придется делать очень тяжелый выбор. Я на конец года жду ставку 13%, но прогноз средней ставки я сейчас повысила до 14,8%».

За три года средняя зарплата при базовом сценарии агентств может вырасти до 135 тыс. руб. в месяц. При этом рекордно низкая безработица в стране снова поднимется с 2,2% до 3,5%.

Егор Парфенов