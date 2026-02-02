Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Более 22 тысяч человек остались без электричества в Архангельской области

В Пинежском и Холмогорском округах Архангельской области произошло аварийное отключение электроснабжения. В зону отключения попали более 9 тыс. домов, в которых проживают 22 тыс. 883 человека, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Также без электричества остались 85 социально значимых объектов, в том числе 28 котельных. Котельные перевели на резервные источники питания. К устранению аварии привлечены бригады ПАО «Россети Северо-Запад».

Причины отключения пока неизвестны.

Артемий Чулков

Новости компаний Все