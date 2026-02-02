Более 22 тысяч человек остались без электричества в Архангельской области
В Пинежском и Холмогорском округах Архангельской области произошло аварийное отключение электроснабжения. В зону отключения попали более 9 тыс. домов, в которых проживают 22 тыс. 883 человека, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Также без электричества остались 85 социально значимых объектов, в том числе 28 котельных. Котельные перевели на резервные источники питания. К устранению аварии привлечены бригады ПАО «Россети Северо-Запад».
Причины отключения пока неизвестны.