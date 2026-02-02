«Альтернативе для Германии» вернули место в Мюнхене

Правопопулистская партия «Альтернатива для Германии» впервые за три года получила приглашение на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Организаторы объясняют решение изменившимися политическими реалиями, тогда как в самой партии его связывают с поддержкой администрации президента США Дональда Трампа. Насколько реальна эта поддержка, остается вопросом.

Возвращение «Альтернативы для Германии» (АдГ) на Мюнхенскую конференцию по безопасности стало прорывом для партии, которую три года назад публично устранили с главного форума по вопросам международной безопасности.

Депутаты АдГ присутствовали на конференции, пока ее возглавлял Вольфганг Ишингер. Однако после того, как на этом посту его сменил Кристоф Хойсген, дверь для партии оказалась наглухо закрыта.

Для «Альтернативы», имеющей неоднозначный имидж в Германии, исключение из списка участников оказалось болезненным. Конференция ежегодно собирает десятки мировых лидеров и более 100 министров иностранных дел, а также экспертов высокого уровня, которые за закрытыми дверями обсуждают ключевые мировые проблемы. Отсутствие приглашения стало сигналом не только для внутренней аудитории, но и для потенциальных внешних союзников: эта партия не признается частью политического мейнстрима. Тогда АдГ еще не входила в число ведущих партий страны, а признание отдельных ее структур правоэкстремистскими лишь набирало обороты.

Сегодня ситуация изменилась. «Альтернатива» — крупнейшая оппозиционная фракция в Бундестаге и одна из самых популярных партий Германии. После победы христианских демократов во главе с Фридрихом Мерцем на федеральных выборах 2025 года она впервые возглавила опросы общественного мнения. С тех пор ХДС и АдГ идут практически вровень: согласно исследованию Insa от 31 января, обе партии набирают по 26%. В восточных землях поддержка правых превышает 40%.

В феврале 2025 года вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления на Мюнхенской конференции резко раскритиковал немецкие власти и организаторов за политику «брэндмауэра» — сознательного отказа от взаимодействия с ультраправой партией. По его словам, ни одна демократическая система не выживет, если будет говорить миллионам избирателей, что их проблемы и чаяния «недостойны даже рассмотрения».

Тогда Вэнс даже демонстративно отказался от встречи с исполняющим обязанности канцлера Олафом Шольцем, отдав предпочтение сопредседателю АдГ Алис Вайдель. Тот эпизод стал для партии знаковым. «Альтернатива» попыталась добиться возвращения на международную площадку через суд, подав иск к Хойсгену о «целенаправленном исключении».

Однако в декабре 2025 года суд Мюнхена постановил, что конференция является частным мероприятием и ее организаторы вправе самостоятельно формировать список гостей.

Тем не менее три приглашения на форум, который пройдет с 13 по 15 февраля, партия все же получила. Объяснения сторон расходятся. Один из приглашенных депутатов Бундестага от АдГ Генрих Кох заявил Politico, что это стало результатом давления со стороны партии. По его словам, в противном случае представители «Альтернативы» могли бы попасть на форум в качестве гостей американской делегации. Хотя, как стало известно, Кох хоть и связывался с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, но ответа так и не получил.

Вольфганг Ишингер, временно вернувшийся в кресло председателя, трактовку о том, что сработало давление, отвергает. По его словам, участие АдГ отражает изменившиеся политические реалии, а приглашения были разосланы по доброй воле.

«Нам было бы очень сложно оправдать категорическое исключение крупнейшей немецкой оппозиционной партии из Мюнхенской конференции по безопасности, которая объединяет столь разные взгляды, противников и людей, обвиняющих друг друга в убийствах или геноциде»,— заявил господин Ишингер Politico.

При этом 16 января стало известно об отзыве приглашений у официальных лиц Ирана на фоне беспрецедентных протестов в стране.

Речь идет о первых трещинах в немецком политическом кордоне вокруг правых, однако возвращение АдГ остается неполным. Партии не удалось добиться приглашения для госпожи Вайдель. Ее возможные контакты с американской делегацией также под вопросом: участие вице-президента США до сих пор не подтверждено, а пресс-секретарь Вайдель отрицает наличие встреч с представителями Вашингтона.

