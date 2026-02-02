Предварительную концепцию мастер-плана развития Нововоронежа представили экспертному сообществу региона

29 января в Доме архитектора города Воронежа презентовали результаты первого этапа разработки мастер-плана долгосрочного развития Нововоронежа. Город-спутник Нововоронежской АЭС стал первым в регионе, для которого применят мастер-план — инструмент стратегического планирования, включающий социально-экономическое и пространственное развитие.

Фото: Полина Бедрина

В обсуждении документа участие приняли заместитель председателя правительства Воронежской области, вице-президент Союза архитекторов РФ Константин Кузнецов, руководители региональных министерств, представители Госкорпорации «Росатом» и Концерна «Росэнергоатом», городские активисты и общественники, предприниматели. Разработчиком мастер-плана выступил Институт территориального планирования «Урбаника» (г. Санкт-Петербург).

Представленный документ содержит три сценария развития города, которые учитывают предложения нововоронежцев и инициативных групп. Будущее связывают с дальнейшим развитием атомного города и планами по строительству нового энергоблока Нововоронежской АЭС к 2036 году.

- Мастер-план определяет точки роста территории и приоритетные проекты, на которые будут направляться бюджетные и внебюджетные средства. Нововоронеж — это город промышленности и науки. В этом его уникальность! Поэтому подход к развитию не должен быть как у малых городов с историческим базисом, — отметил министр архитектуры и градостроительства Воронежской области Андрей Еренков.

По данным института «Урбаника», несмотря на общее стремление молодежи к переезду из малых городов в большие, в Нововоронеже две трети молодых жителей хотят остаться в городе и работать на градообразующем предприятии.

- Нововоронеж уникален своими компетенциями и в сфере образования. Здесь активно развивается филиал престижного вуза НИЯУ МИФИ, где можно получить профессию по востребованным специальностям. Потом прийти на Нововоронежскую атомную станцию, сделать хорошую карьеру. При желании можно поработать за рубежом, в странах, где Росатом строит энергоблоки по российским проектам», — сказал заместитель директора по персоналу НВ АЭС Олег Уразов.

В свою очередь, специалист в области устойчивого развития территорий Воронежской области Ольга Гофбауэр отметила важность сохранения и развития зеленого каркаса города, а также необходимость инклюзивных решений для семей с детьми и старшего поколения.

Следующий этап — проведение стратегической сессии и подготовка итогового проекта, который будет представлен губернатору Воронежской области Александру Гусеву на утверждение. Планируется, что опыт Нововоронежа будет транслироваться на город-миллионик Воронеж.