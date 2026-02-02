Axios: Уиткофф примет участие в переговорах по Украине в Абу-Даби

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф отправится в Абу-Даби, где пройдут трехсторонние переговоры американской, российской и украинской делегаций. Об этом сообщил корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Allison Robbert / AP Фото: Allison Robbert / AP

«Уиткофф посетит Израиль перед тем, как отправиться в Абу-Даби, где в среду или четверг пройдет новый раунд переговоров РФ и Украины»,— написал Барак Равид в соцсети X.

Источники Reuters сообщили, что Стив Уиткофф 3 февраля отправится в Израиль для переговоров с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. На следующий день в Абу-Даби запланированы трехсторонние консультации по Украине, которые продлятся два дня.

23-24 января в Абу-Даби состоялись первые трехсторонние переговоры по условиям будущего мирного соглашения между Россией и Украиной. Обсуждались в том числе территориальные вопросы, буферные зоны и различные механизмы контроля.

Лусине Баласян