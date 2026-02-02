В Чувашии дополнительно выделят 264 млн руб. на ускоренное расселение аварийного жилищного фонда. Об этом сообщил глава региона Олег Николаев в своем Telegram-канале.

В Чувашии направят 264 млн рублей на ускоренное расселение аварийного жилья

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Чувашии направят 264 млн рублей на ускоренное расселение аварийного жилья

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По его словам, в первую очередь планируется расселить 14 многоквартирных домов в Мариинско-Посадском, Козловском, Алатырском и Ядринском округах.

До 1 июля должны быть сформированы земельные участки под новое строительство. Жилье планируется возводить в административных центрах и крупных населенных пунктах с доступом к социальной и транспортной инфраструктуре.

Сообщается, что до конца года планируют расселить 256 человек из 20 аварийных домов в пяти округах.

Анна Кайдалова