В Ульяновске отменено шоу «Уральских пельменей»
Концерт «Уральских пельменей», который должен был состояться 12 марта в Ульяновске, отменен по инициативе организатора. Об этом сообщается в Telegram-канале спортивного комплекса «Волга-Спорт-Арена».
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
На официальном сайте творческой команды указано, что 12 марта «Уральские пельмени» выступят в культурном центре «Автоград» в Тольятти. С чем связан перенос концерта в соседний регион, не уточняется.
Купившим билет на концерт в Ульяновске уже предлагают вернуть деньги.