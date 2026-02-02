В Ульяновске отменено шоу «Уральских пельменей»

Концерт «Уральских пельменей», который должен был состояться 12 марта в Ульяновске, отменен по инициативе организатора. Об этом сообщается в Telegram-канале спортивного комплекса «Волга-Спорт-Арена».

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На официальном сайте творческой команды указано, что 12 марта «Уральские пельмени» выступят в культурном центре «Автоград» в Тольятти. С чем связан перенос концерта в соседний регион, не уточняется.

Купившим билет на концерт в Ульяновске уже предлагают вернуть деньги.

Андрей Сазонов