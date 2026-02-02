В Самарской области суд признал сделку на поставку операционных столов ничтожной из-за сговора
Арбитражный суд Самарской области удовлетворил требование прокуратуры о признании ничтожным заключенного контракта на поставку операционных столов, на недобросовестного поставщика возложена обязанность вернуть ГКУ СО «Самарафармация» 33,3 млн руб. Об этом сообщает прокуратура региона.
По информации надзорного ведомства, во время проверки выявлены нарушения требований законодательства о контрактной системе и о защите конкуренции при заключении ГКУ СО «Самарафармация» контракта на поставку медицинских изделий в 2022 году. Контракт включал поставку операционных столов стоимостью 33,3 млн руб.
При формировании аукционной документации из-за сговора отдельных должностных лиц учреждения и потенциального поставщика были представлены поддельные коммерческие предложения на товар,. Это позволило установить заранее необходимую для сторон начальную (максимальную) цену контракта. По результатам проведенного аукциона победителем стал единственный поставщик, участвующий в указанном сговоре.