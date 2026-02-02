Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, как детство, проведенное в цифровой среде, сформировало отношение зумеров к работе.

Синдром ребенка с iPad добрался до офисов. Это не какой-то формальный диагноз, но распространенное название поколенческого явления. Молодые люди сформировались в цифровой среде мгновенных вознаграждений. Теперь такие представители поколения Z заполняют офисы крупных компаний, а менеджеры вынуждены все чаще обсуждать проблему на совещаниях и в соцсетях. Молодые сотрудники испытывают сложности с глубокой концентрацией внимания на длительных или незавершенных проектах. Непрерывный поток цифровой информации сделал свое дело.

Еще одна их особенность — потребность в похвале и указаниях. Опросы международных HR-платформ показывают, что три четверти представителей поколения Z хотят еженедельно получать обратную связь, чтобы чувствовать себя ценными и эффективными. Разногласия же или ожидание результата болезненны и вызывают разочарование. Позиции, где ценятся независимость и упорство, все менее доступны для сотрудников с так называемым синдромом iPad-ребенка. Они быстро теряют мотивацию.

Получается заметный контраст: молодые работники сформировались в образовательной системе, ориентированной на структуру и контроль, окруженные экранами, при наличии приложений, дающих моментальный ответ на любой вопрос. Многие компании при этом продолжают работать по старым установкам: бизнес хочет процветать в условиях неопределенности, менеджеры ждут от сотрудников самостоятельного обучения и автономности. Это приводит к конфликту: карьерные консультанты говорят даже о «тихих чистках» в офисах, где на ответственные позиции стараются брать миллениалов, а не зумеров.

Журнал Harvard Business Review в своем исследовании подчеркивал, что истинные различия между поколениями не так уж значительны, зато предубеждения по этому поводу могут раскалывать команды и искажать процесс найма. Пока кто-то будет жаловаться на неправильных сотрудников, другие станут меняться: давать более четкие указания, целенаправленно развивать нужные в команде навыки, практиковать еженедельные сверки успехов, поддерживать растущих менеджеров, способных помочь организовать процессы.

