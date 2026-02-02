Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о том, почему наш мозг не хранит воспоминания из раннего детства.

Инфантильная (или детская) амнезия — это когда стараешься вспомнить себя года в три, но вместо воспоминаний там либо полная пустота, либо размытые, будто сны, картинки. Десятки лет ученые ломали головы: куда делся этот архив и можно ли его восстановить? Недавно исследователи из Ирландии обнаружили, что это под силу нашему мозгу, но только частично. В своей работе они сообщают, что за контроль воспоминаний отвечает микроглия — иммунные клетки центральной нервной системы. Ученые провели эксперимент на маленьких мышатах, которых в определенном возрасте пугали. Подавляя активность микроглии, они выяснили, что воспоминание о страшном эпизоде у них сохранялось, в отличие от контрольной группы грызунов, у которых работала та самая детская амнезия. По сути, эти клетки физически «редактируют» нейронную сеть, решая, какие воспоминания оставить в оперативной памяти, а какие отложить в долгий ящик.

Зачем же нашему мозгу такая сложная система? Ученые предполагают, что это адаптивная функция. Мозг в раннем детстве — как пустой жесткий диск, на который каждую секунду записываются гигабайты новой информации. Если все это останется на поверхности, случится настоящий хаос. Так что это не баг, а фича. А в прошлом году британские нейробиологи тоже заставили испытуемых «вспомнить все», наделив взрослых людей их детскими телами с помощью фильтров на компьютере. Виртуальное управление таким аватаром позволило участникам эксперимента погрузиться в давно забытое счастливое прошлое.

