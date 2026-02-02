Владимир Терентьев уволился из администрации Самары

Владимир Терентьев, занимавший пост замглавы — руководителя аппарата администрации городского округа Самара, подал в отставку на прошлой неделе. Данную информацию подтвердили в горадминистрации.

Чиновник был назначен на эту должность в декабре 2024 года. Он уже занимал данный пост с 2021 по 2018 год. После этого Владимир Терентьев работал руководителем администрации губернатора Самарской области. С 2021 года возглавлял крупнейшее подведомственное предприятие правительства региона — ГКП «АСАДО».

Причины кадрового решения неизвестны.

Андрей Сазонов